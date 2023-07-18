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Çin'in güneyinde Talim Tayfunu alarmı! Yaklaşık 230 bin kişi tahliye edildi

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Giriş: 18.07.2023 11:05
Çin'in güneyindeki Guandong eyaletinde etkili olan Talim Tayfunu nedeniyle yaklaşık 230 bin kişi evlerinden tahliye edildi.
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