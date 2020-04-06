Çin'de karantina yasakları hafifletildi! 20 bin kapasiteli park hıncahınç doldu!

Çin'de karantina ve seyahat yasaklarının hafifletilmesinin ardından hafta sonunda binlerce kişi, tehlikenin henüz geçmediği uyarılarına rağmen turistik yerlere akın etti.

4 Nisan Cumartesi günü Anhui eyaletindeki Huangşan dağ parkı, yüzleri maskeli büyük bir kalabalığın akınına uğradı.

PARKIN KAPASİTESİ SABAH 07.48'DE DOLDU

Sabah 07.48'de parkın günlük 20 bin kişilik ziyaretçi kapasitesi doldu. Kalabalık fotoğraflarının sosyal medyada yayımlanmasından sonra Komünist Partisi uyarı yayımladı.

Park yönetimi artık ziyaretçi kabul etmeyeceğini duyurdu. Şanghay'da ise haftalardır büyük bir sükunetin hüküm sürdüğü Bund rıhtımı çok büyük kalabalıkları ağırladı.

"ÇİN HENÜZ SONA YAKLAŞMADI"

Birçok lokantaya sadece rezervasyon yaptıranlar alındı. Başkent Pekin'de de benzer manzaralar yaşandı. Kent sakinleri parklara ve açık alanlara akın etti.

Hürriyet'in haberine göre, Çin Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'nin baş epidemi uzmanı Zeng Guang, Perşembe günü, salgının bitmediğini belirterek "Küresel epidemi büyürken Çin henüz sona yaklaşmadı, yeni bir aşamaya girdi" demişti.

Çin'deki yeni vakaların sayısının düştüğü açıklayan hükümet, geçici olarak imalat ve hizmet sektörlerinde hayatın normale dönmesine yönelik adımlar atmaya başladı.