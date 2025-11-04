Çin’de binaya çarpan kamyon ikinci katta asılı kaldı

Çin’in Hubei eyaletinde yer alan Hefeng’te kontrolden çıkan kamyon, yol kenarındaki bir binaya çarptı. Bina duvarını yıkarak içeri giren kamyon, binanın diğer tarafından çıktı. Kamyon, kot farkı nedeniyle ikinci katta asılı kaldı. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, sürücü itfaiye ekipleri tarafından kamyonun sabitlenmesinin ardından kurtarıldı.

