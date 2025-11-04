04 Kasım 2025, Salı

Çin’de binaya çarpan kamyon ikinci katta asılı kaldı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 04.11.2025 22:05
Çin’in Hubei eyaletinde yer alan Hefeng’te kontrolden çıkan kamyon, yol kenarındaki bir binaya çarptı. Bina duvarını yıkarak içeri giren kamyon, binanın diğer tarafından çıktı. Kamyon, kot farkı nedeniyle ikinci katta asılı kaldı. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, sürücü itfaiye ekipleri tarafından kamyonun sabitlenmesinin ardından kurtarıldı.
