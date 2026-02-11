CANLI YAYIN
CHP’den kürsü işgali ve siyasal anarşizm: Okan Müderrisoğlu o anları anlattı

Yeni kabine üyelerinin TBMM Genel Kurulu’ndaki yemin töreni, CHP’li milletvekillerinin kürsü işgali ve sert protestoları nedeniyle tarihe geçen bir gerginliğe sahne oldu. Adalet Bakanı Akın Gürlek ve İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’nin yemin etmesini engellemek isteyen CHP grubuna karşı AK Partili vekiller koruma kalkanı oluştururken, Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu Meclis’te yaşanan o sıcak dakikaları ve "siyasal anarşizm" olarak nitelendirdiği tabloyu A Haber ekranlarında tüm detaylarıyla paylaştı.

CHP'li Hasbi Dede'nin taciz ettiği genç kız A Haber’e konuştu!
Küçükçekmece'de panik anları! 10 katlı bina tahliye edildi
İçişleri Bakanı Çiftçi’nin Kur’an-ı Kerim tilaveti
Maltepe'de oto tamirci dükkanında yangın
Bağcılar'da karton bardak imalathanesinde yangın
Erdoğan-Miçotakis zirvesi Yunan medyasına nasıl yansıdı?
Eskişehir Mihalgazi Belediye Başkanı Güneş Ak Parti Grup toplantısında!
