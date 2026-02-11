CHP’den kürsü işgali ve siyasal anarşizm: Okan Müderrisoğlu o anları anlattı

Yeni kabine üyelerinin TBMM Genel Kurulu’ndaki yemin töreni, CHP’li milletvekillerinin kürsü işgali ve sert protestoları nedeniyle tarihe geçen bir gerginliğe sahne oldu. Adalet Bakanı Akın Gürlek ve İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’nin yemin etmesini engellemek isteyen CHP grubuna karşı AK Partili vekiller koruma kalkanı oluştururken, Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu Meclis’te yaşanan o sıcak dakikaları ve "siyasal anarşizm" olarak nitelendirdiği tabloyu A Haber ekranlarında tüm detaylarıyla paylaştı.