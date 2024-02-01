CIA Direktörü William Burns: Orta Doğu patlamaya hazır

Amerikan Merkezi İstihbarat Teşkilatı Direktörü William Burns dünyada yaşanan son gelişmelerle ilgili bir makale yazdı. 7 Ekim'de başlayan Gazze savaşıyla bölgede artan gerilim için "Orta Doğu'yu daha karmaşık ve bu kadar patlamaya hazır nadiren gördüm" dedi. Burns'un gündeminde Ukrayna'ya askeri yardım ve Çin'in hızlı yükselişi de vardı.

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