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CIA Direktörü William Burns: Orta Doğu patlamaya hazır

ahaber.com.tr
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Giriş: 01.02.2024 08:56
Amerikan Merkezi İstihbarat Teşkilatı Direktörü William Burns dünyada yaşanan son gelişmelerle ilgili bir makale yazdı. 7 Ekim'de başlayan Gazze savaşıyla bölgede artan gerilim için "Orta Doğu'yu daha karmaşık ve bu kadar patlamaya hazır nadiren gördüm" dedi. Burns'un gündeminde Ukrayna'ya askeri yardım ve Çin'in hızlı yükselişi de vardı.
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