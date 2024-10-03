Cephe hattında şiddetli çatışmalar! Hizbullah: Çok sayıda İsrail askeri öldü

Hizbullah, Lübnan’a kara saldırısı başlatan İsrail’e kayıplar vermeye devam ediyor. Hizbullah, çok sayıda İsrail askerinin daha öldürüldüğünü açıklarken, İsrail medyası da yaralı askerlerin taşındığını helikopterlerin görüntülerini yayınladı.

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