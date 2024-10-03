03 Ekim 2024, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
Cephe hattında şiddetli çatışmalar! Hizbullah: Çok sayıda İsrail askeri öldü

Cephe hattında şiddetli çatışmalar! Hizbullah: Çok sayıda İsrail askeri öldü

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 03.10.2024 18:04
Hizbullah, Lübnan’a kara saldırısı başlatan İsrail’e kayıplar vermeye devam ediyor. Hizbullah, çok sayıda İsrail askerinin daha öldürüldüğünü açıklarken, İsrail medyası da yaralı askerlerin taşındığını helikopterlerin görüntülerini yayınladı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Hizbullah: Çok sayıda İsrail askeri öldü
Hizbullah: Çok sayıda İsrail askeri öldü
Nasrallah suikastında şoke eden detay!
Nasrallah suikastında şoke eden detay!
Lübnan’da büyük panik! İşte İsrail’in vurduğu binanın içinden görüntü
Lübnan’da büyük panik! İşte İsrail’in vurduğu binanın içinden görüntü
İşte İsrail’in bombaladığı bina! Ortadoğu’da gergin gece
İşte İsrail’in bombaladığı bina! Ortadoğu'da gergin gece
Beyrut’ta art arda 4’ncü patlama!
Beyrut'ta art arda 4’ncü patlama!
Ateş hattında şu an ne oluyor? Beyrut’ta halk neler hissediyor?
Ateş hattında şu an ne oluyor? Beyrut’ta halk neler hissediyor?
Alman polisinin Filistin bayrağı hazımsızlığı!
Alman polisinin Filistin bayrağı hazımsızlığı!
Tel Aviv semalarında siren sesleri!
Tel Aviv semalarında siren sesleri!
İsrail Şam’ı vurdu!
İsrail Şam’ı vurdu!
Lübnan’ın güneyinde Hizbullah İsrail askerlerini öldürdü!
Lübnan’ın güneyinde Hizbullah İsrail askerlerini öldürdü!
İran füzesi bir Filistinliye isabet etti!
İran füzesi bir Filistinliye isabet etti!
Lübnan’ın güneyinde şiddetli çatışmalar!
Lübnan'ın güneyinde şiddetli çatışmalar!
Daha Fazla Video Göster