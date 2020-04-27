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Canlı yayında flaş iddia: Rusya'da Putin sığınağa gizlendi |Video

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27.04.2020
Rusya'nın yen tip koronavirüsle mücadelesi sürüyor. 3 milyondan fazla kişiye test uygulanan Rusya'da vaka sayısı virüsün ortaya çıktığı Çin'i geride bıraktı. Rusya'daki sıcak gelişmelerin ayrıntılarını Moskova'dan aktaran A Haber muhabiri Agşin Kişiyev Rus medyasına bomba gibi düşen bir iddiayı aktardı. İddiaya göre Rusya Devlet Başkanı Putin virüsünde korunmak için sığınağa çekildi. İşte detaylar...

Rusya'nın yen tip koronavirüsle mücadelesi sürüyor. 3 milyondan fazla kişiye test uygulanan Rusya'da vaka sayısı virüsün ortaya çıktığı Çin'i geride bıraktı. Rusya'daki sıcak gelişmelerin ayrıntılarını Moskova'dan aktaran A Haber muhabiri Agşin Kişiyev Rus medyasına bomba gibi düşen bir iddiayı aktardı. İddiaya göre Rusya Devlet Başkanı Putin virüsünde korunmak için Sibrya bölgesinde yeraltındaki bir sığınağa gizlendi.

Rus basınında ses getiren bu iddia Dmitriy Peskov tarafından kesin bir dille yalanladı.

Öte yandan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, insanların yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle yaşadıkları sıkıntıları birkaç ay sonra unutacakları değerlendirmesinde bulundu.

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