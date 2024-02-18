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Bulgaristan'ın Kültür Başkenti "Filibe"

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Giriş: 18.02.2024 12:04
17. yüzyılın önde gelen gezginlerinden Evliya Çelebi'nin Seyahatnamesi'nde de kendine yer bulan Bulgaristan'ın Filibe şehri, osmanlı'nın 5 asırlık hakimiyetinin simge kentlerinden biri. A Haber muhabiri Sevda Dükkancı da, Bulgaristan'ın Kültür Başkenti olarak bilinen Filibe'yi gezdi. Osmanlı izlerini takip etti.
Bulgaristan’ın Kültür Başkenti Filibe
Bulgaristan'ın Kültür Başkenti "Filibe"
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