Bulgaristan'ın Kültür Başkenti "Filibe"

17. yüzyılın önde gelen gezginlerinden Evliya Çelebi'nin Seyahatnamesi'nde de kendine yer bulan Bulgaristan'ın Filibe şehri, osmanlı'nın 5 asırlık hakimiyetinin simge kentlerinden biri. A Haber muhabiri Sevda Dükkancı da, Bulgaristan'ın Kültür Başkenti olarak bilinen Filibe'yi gezdi. Osmanlı izlerini takip etti.