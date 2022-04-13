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Bulgaristan'dan aşı sertifikası kararı! Türkiye'den giriş yapanlar aşı sertifikası göstermeyecek

A Haber
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Giriş: 13.04.2022 15:30
Bulgaristan Sağlık Bakanlığı, bugünden itibaren ülkeye Türkiye'den giriş yapanlara uygulanan Kovid-19 aşı sertifikası gösterme zorunluluğunu kaldırdı. 25 Nisan'da itibaren Sofya-İstanbul arası yolcu tren seferleri de başlıyor. Ayrıntıları A Haber muhabiri Sevda Dükkancı Sofya'dan aktardı.
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