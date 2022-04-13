13 Nisan 2022, Çarşamba
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Bulgaristan'dan aşı sertifikası kararı! Türkiye'den giriş yapanlar aşı sertifikası göstermeyecek
Bulgaristan Sağlık Bakanlığı, bugünden itibaren ülkeye Türkiye'den giriş yapanlara uygulanan Kovid-19 aşı sertifikası gösterme zorunluluğunu kaldırdı. 25 Nisan'da itibaren Sofya-İstanbul arası yolcu tren seferleri de başlıyor. Ayrıntıları A Haber muhabiri Sevda Dükkancı Sofya'dan aktardı.