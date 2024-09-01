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Bu görüntüler sadece A Haber’de! İsrail’de yönetime karşı “halk ihtilali” bastırılamıyor

Bu görüntüler sadece A Haber’de! İsrail’de yönetime karşı “halk ihtilali” bastırılamıyor

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 01.09.2024 23:52
Gazze'de 6 İsrailli esirin ölü bulunmasının ardından eli kanlı Netanyahu'ya tepkiler artmaya devam ediyor. Son olarak Netanyahu’ya tepki gösteren bir diğer isim de İsrail Savaş Kabinesi eski üyesi Benny Gantz oldu. Gantz yayınladığı video ile İsrail kamuoyuna çağrıda bulunarak, hükümeti değiştirmek için İsraillieri sokağa davet etti. İsrail'de yönetime karşı halk ihtilalı başladı. Halk sokağa döküldü, ayaklanmalar bastıralamıyor. A Haber ekibinden Halil İbrahim Uğur bölgede yaşanan sıcak gelişmeleri canlı yayında anlattı. İşte detaylar…
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