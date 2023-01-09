09 Ocak 2023, Pazartesi
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Brezilya'da kongre baskını
Güney Amerika ülkesi Brezilya'da kaos yaşandı. Eski devlet başkanı Bolsonaro destekçisi binlerce kişi kongre binasını bastı. Brezilya devlet başkanı Lula da Silva 31 Ocak'a kadar federal müdahale yetkisini devreye soktu. Polisin göstericilere müdahalesi de sert oldu. 3 saatin ardından kongre, başkanlık sarayı ve yüksek mahkeme tekrar kontrol altına alındı.