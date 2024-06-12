Brezilya Dışişleri Bakanı Ankara'da! Dışişleri Bakanı Hakan Fidan mevkidaşı ile açıklamalarda bulundu

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara’da Brezilya Dışişleri Bakanı Mauro Vieira ile ortak basın toplantısı düzenledi. Bakan Fidan Türkiye'nin BRICS'e olası katılımı ile ilgili "BRICS gündemini anlamak üyelerin görüşlerini dinlemek adına oldukça faydalı oldu. BRICS’in kimlik ve siyaset çeşitliliğini artıran bir örgüt olduğunu gördük. Bugün Brezilyalı mevkidaşımı Ankara’da ağırlıyorum. Yarın Üsküp’e gideceğiz. Güney Doğu Avrupa Ülkeleri İşbirliği Zirvesine katılıp ertesi gün İtalya’da G20 toplantısında sayın Cumhurbaşkanına refakat edeceğiz" değerlendirmesinde bulundu.

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