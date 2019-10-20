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20.10.2019

Boris Johnson imzasını bile atmadı! Brexit'te flaş gelişme...

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, ülkeyi 31 Ekim'de Avrupa Birliği'nden (AB) çıkarma sözüne rağmen Brüksel'den üç aylık erteleme talebinde bulundu. Brexit'in 31 Ocak 2020'ye ertelenmesini isteyen Boris Johnson, mektuba imza atmadı.

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