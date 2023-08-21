Boğa koşusunda 20 kişi yaralandı

Meksika'da düzenlenen boğa koşusu yine tehlikeli görüntülere sahne oldu. 20 kişi boğaların darbeleriyle yaralandı. 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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