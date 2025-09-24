BM’den FIFA VE UEFA’ya çağrı: İsrail’i turnuvalardan men edin

Geçtiğimiz günlerde İspanya'nın İsrail'in katılması halinde Dünya Kupası'nda yer almayacağı gündeme gelmişti. Birleşmiş Milletler'den da bir çağrı geldi. FIFA ve UEFA’ya yapılan çağrıda İsrail'in tüm turnuvalardan men edilmesi istendi.

