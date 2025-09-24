24 Eylül 2025, Çarşamba

BM’den FIFA VE UEFA’ya çağrı: İsrail’i turnuvalardan men edin

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 24.09.2025 16:05
Geçtiğimiz günlerde İspanya'nın İsrail'in katılması halinde Dünya Kupası'nda yer almayacağı gündeme gelmişti. Birleşmiş Milletler'den da bir çağrı geldi. FIFA ve UEFA’ya yapılan çağrıda İsrail'in tüm turnuvalardan men edilmesi istendi.
