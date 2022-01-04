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Bilim insanlarından Omicron mesajı: Ölüm oranı düşük aşı koruyor | 6 ülkede bağımsız araştırma sonuçları yayınlandı

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Giriş: 04.01.2022 19:42
Güncelleme:04.01.2022 19:42
Kasım ayı içerisinde Güney Afrika tarafından dünyaya duyurulan Kovid-19'un yeni varyantı Omicron ile ilgili son dakika açıklaması geldi. Bilim insanları haftalardır süren çalışmalarını tamamladı. Buna göre bilim insanları yeni ortaya çıkan bu varyantta bulaş hızının çok yüksek olduğunu söylerken, ölüm oranının ise düşük olduğunu duyurdu. İşte müjde niteliğindeki bu haberin ayrıntıları...
Bilim insanları duyurdu: Ölüm oranı...
Bilim insanları duyurdu: Ölüm oranı...
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