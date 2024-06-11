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Bilgisayardan gelen ölüm! Alnından böyle vuruldu

ahaber.com.tr
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Giriş: 11.06.2024 09:55
Amerika Birleşik Devletleri'nde bir soyguncu bankaya girdi iki kişiyi rehin aldı ve birinin boğazına bıçak dayadı. Bilgisayar monitörünün içinden çıkıp alnına gelen kurşunla öldü. İşte o anlar...
Bilgisayar içinden gelen ölüm! Alnından... BİLGİSAYAR İÇİNDEN GELEN ÖLÜM! ALNINDAN...

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Bilgisayardan gelen ölüm!
Bilgisayardan gelen ölüm!
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