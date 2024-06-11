Bilgisayardan gelen ölüm! Alnından böyle vuruldu

Amerika Birleşik Devletleri'nde bir soyguncu bankaya girdi iki kişiyi rehin aldı ve birinin boğazına bıçak dayadı. Bilgisayar monitörünün içinden çıkıp alnına gelen kurşunla öldü. İşte o anlar...

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