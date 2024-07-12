12 Temmuz 2024, Cuma
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Safir
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
Biden'dan gaf üstüne gaf! Zelenski'ye "Putin", Harris’e "Trump" dedi | ABD Başkanı Joe Bıden'ın başkan adaylığı tartışılıyor
Amerika Birleşik Devletleri başkanı Joe Biden kasım ayında yapılacak başkanlık seçimlerinde yeniden aday. Ancak son günlerde yaptığı gaflar ve tuhaf hareketler adaylığını tartışılır hale getirdi. Peki Biden adaylıktan çekilir mi, ülkede neler konuşuluyor? Anadolu Ajansı Amerika Haberleri Müdürü Can Hasasu detayları A Haber canlı yayınında anlattı. İşte detaylar…