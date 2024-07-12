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Biden'dan gaf üstüne gaf! Zelenski'ye "Putin", Harris’e "Trump" dedi | ABD Başkanı Joe Bıden'ın başkan adaylığı tartışılıyor

ahaber.com.tr
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Giriş: 12.07.2024 18:38
Amerika Birleşik Devletleri başkanı Joe Biden kasım ayında yapılacak başkanlık seçimlerinde yeniden aday. Ancak son günlerde yaptığı gaflar ve tuhaf hareketler adaylığını tartışılır hale getirdi. Peki Biden adaylıktan çekilir mi, ülkede neler konuşuluyor? Anadolu Ajansı Amerika Haberleri Müdürü Can Hasasu detayları A Haber canlı yayınında anlattı. İşte detaylar…
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