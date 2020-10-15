Biden hakkında şok iddialar: Kazanırsa başka ülkelerdeki seçimlere müdahale edip koalisyona zorlayacak

ABD'de kasım ayında gerçekleşecek seçimler yaklaşırken tüm dünyada Trump ile Biden arasındaki seçimin sonucu merak ediliyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın 2016'daki seçim kampanyasında başdanışman olarak görev yapan Jason Osborne yapılan son anketleri, Amerikan halkının ne düşündüğüne yönelik A Haber'e özel açıklamalarda bulundu. Osborne, anketlerin Biden'a yanlış bir güven verdiğini ve Biden'ın seçilmesi durumunda başka ülkelerdeki seçimlere müdahale edip bu ülkeleri koalisyon hükümetlerine zorlayacağını iddia etti.

Kasım ayında ABD'de gerçekleşecek olan seçimler öncesi adaylar Trump ve Biden arasındaki rekabet artarken ülke politikasındaki son durumu, anket sonuçları ve her iki adayın geleceğe yönelik politikalarını Donald Trump'ın 2016'daki seçim kampanyasında başdanışman olarak görev yapan Jason Osborne A Haber'e değerlendirdi.

2016'DAKİ ANKETLERİN HEPSİ YANLIŞ ÇIKTI

2016'da yapılan tüm anketlerin yanlış çıktığını ve seçimleri Donald Trump'ın kazandığını belirten Osborne,şu anda ABD vatandaşlarının kimi desteklediklerini açıklama konusunda oldukça gergin olduğunu ifade etti. Jason Osborne, insanların fikirlerini açıklayarak tepki çekmek istediklerini sözlerine ekledi. Çoğu insanın hedef alınmamak adına anketlerde düşüncelerinden farklı cevaplar verdiğini belirten Osborne, Trump destekçilerinin hedef olmamak adına kendilerini gizlediklerini ifade etti.

ANKETLER BIDEN'A YANLIŞ BİR GÜVEN VERİYOR

Anketlerin Biden'a yanlış bir güven hissi verdiğini belirten Osborne,insanların Trump'ı sokaklarda görmek için heyecanlı olduğunu ifade etti.

TÜRKİYE'YLE İLİŞKİLER NASIL OLACAK?

ABD ve Türkiye arasındaki ilişkinin karşılıklı saygıya dayandığını belirten Osborne,Türkiye'nin bölgede önemli bir rol oynadığını sözlerine ekledi.

BIDEN SEÇİLİRSE?

"Eğer Biden seçilirse son 4 yılda yaşananlar için bir özür turu gerçekleştirecek. Bu tura ya kendisi çıkacak ya da dünyanın dört bir yanına temsilcilerini gönderecek" diyen Osborne, bu durumun utanç verici olduğunu söyledi. Biden'ın John Kerry ve Hillary Clinton'ın yolundan gideceğini belirten Osborne, Biden ve ekibinin başka ülkelerin seçim süreçlerine karışacağını belirtti.

BAŞKA ÜLKELERDE KOALİSYON İSTİYORLAR

Osborne, Biden ve ekibinin yabancı ülkelerdeki büyükelçilerin bulundukları ülkelerde koalisyon hükümeti kurabilmek için görüşmeler yaptığını da ifade etti.