Beyrut semalarında İsrail heronları!

Lübnan'ın başkenti Beyrut semalarında İsrail'e ait insansız hava araçlarının (Heron) uçmasıyla bölgede tansiyon yeniden yükseldi. A Haber Muhabiri Ahmet Nazif Vural, sıcak bölgeden aktardığı son dakika gelişmelerinde, Hizbullah'ın İsrail'e yönelik 65 ayrı askeri operasyon düzenlediğini bildirdi. İsrail işgal ordusu sivil yerleşim yerlerini bombalamaya ve tahliye uyarıları yapmaya devam ederken, ABD Başkanı Donald Trump'ın devreye girdiği iddia edilen ateşkes çabalarının arkasında "Hizbullah'ı bitirme" planı olduğu öne sürüldü.

