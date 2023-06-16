16 Haziran 2023, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Dünya Videoları Batı Trakya’da camiye saldırı! Saldırgan Kur’an-ı Kerimleri yırttı

Batı Trakya’da camiye saldırı! Saldırgan Kur’an-ı Kerimleri yırttı

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 16.06.2023 15:51
Yunanistan'da İslam ve Müslümanlara yönelik son saldırı İskeçe'de yaşandı. Camiye giren bir kişi, içerideki Kur'an-ı Kerimleri yırttı. Fransız vatandaşı olduğu belirtilen saldırgan gözaltına alındı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Market soygununa kasiyer engeli
Market soygununa kasiyer engeli
Camiye saldırı! Kur’an-ı Kerimleri yırttı
Camiye saldırı! Kur’an-ı Kerimleri yırttı
İsveç’in NATO’ya üyelik süreci!
İsveç'in NATO'ya üyelik süreci!
Stockholm’ün Türk lideri hafife alıyor
"Stockholm'ün Türk lideri hafife alıyor"
Feci ölüm! Aniden üzerine düştü
Feci ölüm! Aniden üzerine düştü
Caddede dolaşırken görüntülendi
Caddede dolaşırken görüntülendi
ABD Başkanı Biden’ı köşeye sıkıştıran soru!
ABD Başkanı Biden'ı köşeye sıkıştıran soru!
Uçakta akılalmaz olay! Kanlar içinde kaldı
Uçakta akılalmaz olay! Kanlar içinde kaldı
Kosova’da gözaltı krizi!
Kosova'da gözaltı krizi!
Yunanistan açıklarında mülteci faciası!
Yunanistan açıklarında mülteci faciası!
Putin’den yine nükleer gözdağı!
Putin'den yine nükleer gözdağı!
Kendi cenazesine helikopterle geldi
Kendi cenazesine helikopterle geldi
Daha Fazla Video Göster