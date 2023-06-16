Batı Trakya’da camiye saldırı! Saldırgan Kur’an-ı Kerimleri yırttı

Yunanistan'da İslam ve Müslümanlara yönelik son saldırı İskeçe'de yaşandı. Camiye giren bir kişi, içerideki Kur'an-ı Kerimleri yırttı. Fransız vatandaşı olduğu belirtilen saldırgan gözaltına alındı.

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