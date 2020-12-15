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Başkanlığı resmen onaylanan Biden için Putin'den ilk açıklama

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Giriş: 15.12.2020 15:47
Güncelleme:15.12.2020 16:01
ABD'de 528 delegeden oluşan seçiciler kurulu, Joe Biden'ı ülkenin 46. Başkanı olarak resmen onayladı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de Biden'a tebrik mesajı yolladı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD'nin yeni başkanı Joe Biden'a tebrik mesajı gönderdi.

Putin'in mesajı, ABD Seçiciler Kurulunun Biden'ın başkanlığını resmi olarak onaylamasının hemen ardından geldi.

Kremlin, Putin'in Biden'a telgraf gönderdiğini duyurdu.

Rusya Devlet Başkanı tebrik telgrafında, ülkesinin ve ABD'nin küresel güvenlik ile istikrar konusunda özel sorumluluğa sahip olduğunu belirtti.
İki ülkenin anlaşmazlıklara rağmen, dünyanın karşı karşıya kaldığı birçok sorunun çözülmesine katkıda bulunabileceğini vurguladı.

Kremlin'in açıklamasında, Putin'in biden ile diyaloğa hazır olduğu da vurgulandı.

ABD Başkanı Donald Trump, 20 Ocak'ta gerçekleşecek törenle koltuğu Demokrat Joe Biden'a devredecek.

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