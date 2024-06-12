12 Haziran 2024, Çarşamba
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan diplomasi trafiği! Önce İspanya sonra İtalya | G-7 Zirvesi'ne özel davetli
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 18 yılın ardından gerçekleştirdiği CHP Genel Merkezi ziyaretinin ardından diplomasi trafiğine çıkıyor. Türkiye-İspanya 8. Hükümetler Arası Zirvesi kapsamında, 12-13 Haziran'da İspanya Başbakanı Pedro Sanchez’in davetlisi olarak Madrid'e gidecek Başkan Erdoğan, devamında bir diğer Avrupa ülkesi olan İtalya'nın yolunu tutacak. Başkan Erdoğan, İtalya'da G7 Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılım sağlayacak. Öte yandan Kurban Bayramı sonrası temaslarını sürdürecek olan Başkan Erdoğan, Washington'daki NATO Liderler Zirvesi'ne katılarak ABD Başkanı Joe Biden dahil birçok kritik görüşmede bulunacak. İşte detaylar...