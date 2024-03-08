Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Volodimir Zelenskiy'den ortak basın toplantısı!

Başkan Erdoğan ve Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy ortak basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Barış Zirvesi için Türkiye'nin hazır olduğunu belirten Başkan Erdoğan, "Rusya'nın da dahil olacağı bir barış zirvesine ev sahipliği yapmaya hazırız. Karadeniz girişimi küresel bir gıda krizinin önüne geçmişti. O anlaşma yine bu salonda yapılmıştı. Yeni bir mutabakat sağlanması için daha önce olduğu gibi elimizden gelen desteği vermeye hazırız" ifadelerini kullandı. Öte yandan basın toplantısı kapsamında açıklamalarda bulunan Ukrayna lideri Zelenskiy, Türkiye'ye teşekkür ederek "Tüm konuları çözmeye hazırız" dedi.

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