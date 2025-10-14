Başkan Erdoğan’ın Netanyahu resti dünya gündeminde

20'den fazla dünya lideri Gazze'de kalıcı barış için Mısır'da bir araya geldi. Dünya basını Başkan Erdoğan'ın resti için ne dedi? Gazeteci Merve Şebnem Oruç A Haber'de değerlendirdi.

