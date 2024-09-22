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Başkan Erdoğan'ın ABD programı!

Başkan Erdoğan'ın ABD programı!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 22.09.2024 19:35
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurulu'na katılmak ve çeşitli temaslarda bulunmak üzere ABD'nin New York şehrine geldi. Başkan Erdoğan'ın 24 Eylül'de konuşma yapacağı açıklanırken, konuşmanın ana temasının İsrail'in Gazze'de yaptığı katliam olması bekleniyor. A Haber muhabiri Rüya Akkuş, Başkan Erdoğan'ın TÜRKEVİ’nden ayrıldığını ve Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ile görüşmesinden önce Manhattan’da bulunan TÜGVA’yı ziyarete gittiğini belirtti.
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