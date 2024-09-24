Başkan Erdoğan'dan BM’de dünyaya Gazze çağrısı: Netanyahu Hitler gibi durdurulmalı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, BM Genel Kurulu’nda dünyaya seslendi. Tüm ülkeleri Filistin devletini tanımaya davet eden Başkan Erdoğan, "Tarihin doğru tarafında yer alın" ifadelerini kullandı. Batı'nın Gazze'deki İsrail soykırımına desteğine tepki gösteren Başkan Erdoğan, "Tavşana kaç, tazıya tut politikası izleniyor" dedi. Gazze'de insanlık ittifakının olması gerektiğinin altını çizen Başkan Erdoğan, "Bundan 70 sene önce nasıl Hitler, insanlığın ittifakıyla durdurulmuşsa, Netanyahu ve cinayet şebekesi de insanlığın ittifakıyla durdurulmalıdır." şeklinde konuştu. KKTC ve Uygur Türkleri için de önemli mesajlarda bulunan Başkan Erdoğan, bir kez daha "Dünya 5'ten büyüktür" mesajını verdi.

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