Başkan Erdoğan Macaristan’da!

Kırgızistan’daki temaslarının ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Avrupalı liderlerin katılımıyla gerçekleştirilecek Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi’ne katılmak üzere Macaristan’ın başkenti Budapeşte’ye geldi. Başkan Erdoğan’a Macaristan temaslarında eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da eşlik ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kalacağı otelin çevresinde yoğun güvenlik önlemi alındığı görüldü.

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