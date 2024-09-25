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Başkan Erdoğan, Lübnan Başbakanı Mikati ile bir araya geldi!

Başkan Erdoğan, Lübnan Başbakanı Mikati ile bir araya geldi!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 25.09.2024 22:03
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 79. Genel Kurulu için geldiği New York’taki Türkevi’nde Lübnan Başbakanı Necip Mikati ile görüştü. Görüşmede, Türkiye ile Lübnan ikili ilişkileri, İsrail’in Lübnan ve Filistin’e yönelik saldırıları, bölgesel ve küresel konular ele alındı. Başkan Erdoğan görüşmede, Türkiye’nin İsrail tarafından hedef alınan Lübnan’ın yanında olduğunu, uluslararası toplumun İsrail saldırganlığını durduracak bir çözümü acilen hayata geçirmesi gerektiğini ifade etti.
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