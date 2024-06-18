Başkan Erdoğan, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile görüştü

Başkan Erdoğan, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’la bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede her iki lider, Türkiye ile Ermenistan arasındaki ilişkilerin önkoşullar olmaksızın tamamen normalleştirilmesine dair siyasi iradelerini vurguladı.

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