18 Haziran 2024, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO

Başkan Erdoğan, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile görüştü

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 18.06.2024 22:40
Başkan Erdoğan, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’la bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede her iki lider, Türkiye ile Ermenistan arasındaki ilişkilerin önkoşullar olmaksızın tamamen normalleştirilmesine dair siyasi iradelerini vurguladı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Başkan Erdoğan’dan kritik görüşme!
Başkan Erdoğan'dan kritik görüşme!
Başkan Erdoğan’dan bayram diplomasisi!
Başkan Erdoğan’dan bayram diplomasisi!
24 yıl sonra bir ilk
24 yıl sonra bir ilk
’Soykırım Kabinesi’nde ABD parmağı mı var?
'Soykırım Kabinesi'nde ABD parmağı mı var?
Mekke sokakları göle döndü A Haber o anları aktardı
Mekke sokakları göle döndü A Haber o anları aktardı
Tayland’da bayram namazına yoğun katılım
Tayland'da bayram namazına yoğun katılım
Biden yine dondu kaldı! Bu defa Obama kurtardı
Biden yine dondu kaldı! Bu defa Obama kurtardı
Bayramda da hedef masum Filistinliler!
Bayramda da hedef masum Filistinliler!
Müslümanların ilk kıblesinde buruk bayram!
Müslümanların ilk kıblesinde buruk bayram!
Müslümanlar camilerde buluştu!
Müslümanlar camilerde buluştu!
Bosna-Hersek’te bayram namazı kılındı
Bosna-Hersek'te bayram namazı kılındı
Fransa’da Müslümanlar camileri doldurdu
Fransa’da Müslümanlar camileri doldurdu
Daha Fazla Video Göster