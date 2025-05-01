Baltalı saldırganı böyle vurdular

ABD'nin Ohio eyaletinde baltalı saldırgan ihbarını alan polis hemen olay yerine gitti. Bisiklet yolunda bir yaralı vardı. İddiasına göre baltayla yaralanmıştı. Kısa süre sonra bahsettiği saldırgan da ortaya çıktı. Polisin üzerine yürümeye başladı. 4 polisin uyarısına aldırış etmeyen saldırgan küfürler savurdu. Sonunda da vuruldu.

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