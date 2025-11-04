04 Kasım 2025, Salı

A HABER VİDEO

Haberler Dünya Videoları Bakan Kurum: Günde 550 konut tamamlanıyor
Bakan Kurum: Günde 550 konut tamamlanıyor

Bakan Kurum: Günde 550 konut tamamlanıyor

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 04.11.2025 22:38
Geçtiğimiz hafta Kocaeli’nin Gebze ilçesinde çöken binada aynı aileden 4 kişi hayatını kaybetmişti. Facianın ardından aynı bölgeden benzer ihbarlar gelmeye başladı. Yapılan incelemelerde, Darıca’da 2, Çayırova’da ise 1 binanın kolonlarında ciddi çatlaklar tespit edildi. Riskli olduğu belirlenen binalar tedbir amacıyla tahliye edildi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Bakan Kurum: Günde 550 konut tamamlanıyor
Soyulan Louvre Müzesi’nde şifre skandalı
Soyulan Louvre Müzesi'nde "şifre" skandalı
Trump: Türkiye Gazze’de merkezi rol oynamalı!
Trump: Türkiye Gazze’de merkezi rol oynamalı!
İsrail’den Filistinlilere idam cezası!
İsrail'den Filistinlilere idam cezası!
New York’a ilk Müslüman belediye başkanı mı?
New York'a ilk Müslüman belediye başkanı mı?
Bakan Kurum: Günde 550 konut tamamlanıyor
Bakan Kurum: Günde 550 konut tamamlanıyor
Çin’de binaya çarpan kamyon ikinci katta asılı kaldı
Çin’de binaya çarpan kamyon ikinci katta asılı kaldı
Mamdani’ye oy veren her Yahudi aptaldır
“Mamdani’ye oy veren her Yahudi aptaldır”
Hamas, İsrailli bir askerin cesedini iade etmeye hazırlanıyor
Hamas, İsrailli bir askerin cesedini iade etmeye hazırlanıyor
İlk kez bir belediye seçimi bu kadar gündem oldu
"İlk kez bir belediye seçimi bu kadar gündem oldu"
Irak’ta Osmanlı’dan kalma savaş gemisi enkazı bulunduğu iddiası
Irak'ta Osmanlı'dan kalma savaş gemisi enkazı bulunduğu iddiası
İç savaş nedeniyle 375 bin kişi açlıktan ölümün eşiğinde
İç savaş nedeniyle 375 bin kişi açlıktan ölümün eşiğinde
New York Belediye Başkan adayı Mamdani oyunu kullandı
New York Belediye Başkan adayı Mamdani oyunu kullandı
Daha Fazla Video Göster