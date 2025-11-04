Bakan Kurum: Günde 550 konut tamamlanıyor

04 Kasım 2025, Salı
Geçtiğimiz hafta Kocaeli’nin Gebze ilçesinde çöken binada aynı aileden 4 kişi hayatını kaybetmişti. Facianın ardından aynı bölgeden benzer ihbarlar gelmeye başladı. Yapılan incelemelerde, Darıca’da 2, Çayırova’da ise 1 binanın kolonlarında ciddi çatlaklar tespit edildi. Riskli olduğu belirlenen binalar tedbir amacıyla tahliye edildi.