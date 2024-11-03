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Bakan Fidan Türkiye-Afrika Bakanlar Gözden Geçirme Toplantısı’nda!

Bakan Fidan Türkiye-Afrika Bakanlar Gözden Geçirme Toplantısı’nda!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 03.11.2024 01:23
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cibuti’deki temaslarını sürdürüyor. Fidan, Türkiye-Afrika Bakanlar Gözden Geçirme Toplantısı Resepsiyon'una katıldı. Fidan, temasları çerçevesinde bugün Cibuti Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Mahmud Ali Yusuf, Afrika Birliği (AfB) Komisyonu Başkanı Musa Faki Muhammed, Moritanya Dışişleri, İş birliği ve Yurtdışındaki Moritanyalılar Bakanı Muhammed Salim Veled Merzuk ve Burundi Dışişleri ve Kalkınma İşbirliği Bakanı Albert Shingiro ile görüşmüştü.
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