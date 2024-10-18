18 Ekim 2024, Cuma
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Bakan Fidan, Ermenistan Dışişleri Bakanı Mirzoyan ile görüştü!
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İstanbul'da düzenlenen Güney Kafkasya Bölgesel İşbirliği Platformu'nun 3'üncü Toplantısı kapsamında, Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan ile görüştü. Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Fidan ve Mirzoyan, İstanbul'da bir araya geldi. Basına kapalı olarak gerçekleşen görüşmede, ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı.