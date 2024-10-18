18 Ekim 2024, Cuma
A HABER VİDEO
Haberler Dünya Videoları
Bakan Fidan, Ermenistan Dışişleri Bakanı Mirzoyan ile görüştü!

Bakan Fidan, Ermenistan Dışişleri Bakanı Mirzoyan ile görüştü!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 18.10.2024 19:38
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İstanbul'da düzenlenen Güney Kafkasya Bölgesel İşbirliği Platformu'nun 3'üncü Toplantısı kapsamında, Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan ile görüştü. Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Fidan ve Mirzoyan, İstanbul'da bir araya geldi. Basına kapalı olarak gerçekleşen görüşmede, ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Bakan Fidan, Ermenistan mevkidaşı ile görüştü!
Bakan Fidan, Ermenistan mevkidaşı ile görüştü!
İsrail’e karşı yeni aşamaya geçtik, tansiyon yükselecek!
İsrail'e karşı yeni aşamaya geçtik, tansiyon yükselecek!
Biden’dan Almanya’ya veda ziyareti!
Biden'dan Almanya'ya veda ziyareti!
İran’dan İsrail’e Sinvar resti!
İran’dan İsrail’e Sinvar resti!
Hagari: İşimiz daha bitmedi
Hagari: “İşimiz daha bitmedi”
Yahya Sinvar: Dinim ve vatanım için ölümden korkmuyorum!
Yahya Sinvar: Dinim ve vatanım için ölümden korkmuyorum!
Yahya Sinvar’ın ölümü, binlercesinin doğumuna neden olur!
Yahya Sinvar'ın ölümü, binlercesinin doğumuna neden olur!
Hamas lideri Yahya Sinvar’ın son görüntüsü!
Hamas lideri Yahya Sinvar'ın son görüntüsü!
Katil Netanyahu’dan saldırılara devam mesajı
Katil Netanyahu’dan "saldırılara devam" mesajı
Yahya Sinvar’ın şehadeti camilerde anons edildi!
Yahya Sinvar’ın şehadeti camilerde anons edildi!
Hedef ’Sinvar’ değildi açıklaması...
"Hedef 'Sinvar' değildi" açıklaması...
Depremde engelli öğrencisini unutmadı!
Depremde engelli öğrencisini unutmadı!
Daha Fazla Video Göster