Bağdat’ta neler oluyor? Amerikan Apache helikopterlerinden gövde gösterisi

ABD’nin Bağdat’ta ki Büyükelçiliği önünde toplanan Haşdi Şabi taraftarları elçilik binasına girdi. Olayın arka planını Ortadoğu Uzmanı Mustafa Yetim A Haber’e anlattı. ABD'nin Bağdat'ta ki Büyükelçiliği önünde toplanan Haşdi Şabi taraftarları elçilik binasına girdi. Mustafa Yetim Bu baskının çok enteresan bir döneme denk geldiğini belirtirken İran'da 40 sene önce Amerikan Büyükelçiliğine yapılan baskını hatırlattı.





"AMERİKAN HELİKOPTERLERİ, IRAK AMERİKAN BÜYÜKELÇİLİĞİ ÜSTÜNDE GÖVDE GÖSTERİSİ YAPIYOR"



Yetim; "Ancak bu defa farklı olan olay şu; iktidar da Trump yönetimi var ve 79 yılındaki baskına kıyasla çok daha sert bir politika izliyor." dedi. Yetim; "Trump ne kadar radikal bir İran politikası izliyor ise İran'ın da o oranda kendi saflarını güçlendirme amacında"olduğunu dile getirdi.



Son saatlerde açıklanan bazı önemli gelişmelere de değinen Yetim;" Amerikan Apache helikopterlerinin Irak Amerikan Büyükelçiliği üstünde gövde gösterisi yaptığına dikkat çekti.





"ARADA İRAN VE IRAK HALKI FEDA EDİLİYOR"



Şu anda gördüğümüz manzaranın Amerika ve İran'ın güç çekişmesinden başka bir şey olmadığını belirten Mustafa Yetim; "Bu güç çekişmesinin ilk feda edeceği şey sokağa dökülen insanların isteklerinin unutulması olacaktır." dedi.



Geçmişteki saldırıları hatırlatarak şuan ki saldırıya dikkat çeken Yetim; "Saldırlar da bir tırmanma söz konusu. Bunlar birbirini besleyen süreçler. Amerika İran karşıtı bir cephenin oluşmasından besleniyor, İran ise bölgedeki aktörleri kendi safında daha canlı tutmak üzere bir politika izliyor. Arada ise Irak ve İran halkı feda ediliyor." ifadesinde bulundu.