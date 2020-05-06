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BAE'de dehşete düşüren görüntüler! Dev gökdelen alevlere teslim oldu

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06.05.2020
Birleşik Arap Emirlikleri'nin Sharjah kentine bağlı bir gökdelende büyük çaplı yangı çıktı. Kentin El Nahda bölgesinde çıkan yangın üzerine çok sayıda itfaiye ekibi bölgeye intikal etti. Bina sakinleri tahliye edilirken, yangın sırasında kopan parçalar çevrede bulunan araçların üzerine düştü ve büyük panik yarattı. Yangın nedeniyle ölü veya yaralı olup olmadığıyla ilgili henüz açıklama gelmedi.

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