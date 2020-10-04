Azerbaycan ordusunun ayak sesleri Karabağ'dan duyuldu! Ermeniler kaçıyor

Azerbaycan ordusunun 8. günde ilerleyişi hızla sürüyor. Son olarak Cebrail kenti Ermenistan işgalinden kurtarıldı. Dağlık Karabağ'ın sözde başkenti Hankendi'de yaşayan Ermeniler ise yaşanan bu gelişmeler sonrası eşyalarını yükleyerek Ermenistan'a kaçıyor. Ermenistan silahlı kuvvetlerinin yaşadığı hezimetler sonrası işgal altındaki Karabağ'da, Ermeni siviller Hankendi şehrini terk ediyor. İşte o görüntüler.

Azerbaycan ordusunun 8. günde ilerleyişi hızla sürüyor. Son olarak Cebrail kenti Ermenistan işgalinden kurtarıldı.

Dağlık Karabağ'ın sözde başkenti Hankendi'de yaşayan Ermeniler ise yaşanan bu gelişmeler sonrası eşyalarını yükleyerek Ermenistan'a kaçıyor. Ermenistan silahlı kuvvetlerinin yaşadığı hezimetler sonrası işgal altındaki Karabağ'da, Ermeni siviller Hankendi şehrini terk ediyor.