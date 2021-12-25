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Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'den beğeni toplayan hareket! 15 barfiks çekti...

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Giriş: 25.12.2021 00:14
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev 60’ıncı yaş gününü 15 barfiks çekerek kutladı. Ara vermeden 15 barfiks çeken Aliyev barfiksi tamamladıktan sonra “15 defa, 60 yaşında” dedi. İşte beğeni toplayan o anlar...

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in eşi Mehriban Aliyeva, bugün 60 yaşına giren Aliyev'in barfiks çektiği görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.

60 yaşına girmesine rağmen 15 barfiks çeken Aliyev, sosyal medyada büyük beğeni topladı.

Ara vermeden 15 barfiks çeken Aliyev barfiksi tamamladıktan sonra "15 defa, 60 yaşında" dedi.

Öte yandan Cumhurbaşkanı Aliyev 60. yaş gününde, işgalden kurtarılan Karabağ'daki Hadrut kasabasını ve Şuşa şehrini ailesiyle birlikte ziyaret etmişti.

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