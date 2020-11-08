Azerbaycan 900 yıllık kiliseyi restore etti

İşgalci Ermenistan işgal ettiği yerlerde camileri ahıra çevirirken Azerbaycan ise kiliseleri onararak "inançlara saygı" dersi veriyor. Son olarak Gebele'de restore edilen kilise ibadete açıldı. A Haber ekibi kilisenin açılışına katılan hrıstiyanlara camilere yapılan saldırıları sordu. Detayları A Haber yurt haberler müdürü Kerim Ulak aktardı.

İşgalci Ermenistan işgal ettiği yerlerde camileri ahıra çevirirken Azerbaycan ise kiliseleri onararak "inançlara saygı" dersi veriyor. Son olarak Gebele'de restore edilen kilise ibadete açıldı. A Haber ekibi kilisenin açılışına katılan hrıstiyanlara camilere yapılan saldırıları sordu. Detayları A Haber yurt haberler müdürü Kerim Ulak aktardı.

Kilisedeki bir vatandaş "Azerbaycan askeri hiçbir zaman kiliselere mescitlere bomba atmaz. Allah'ın evidir olmaz böyle şey." dedi.