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16.01.2020

Avustralya ormanlarında gizli operasyon

Avustralya'nın gündeminde bir türlü kontrol altına alınamayan orman yangınları var. Şu ana kadar milyonlarca hektar orman alanı kül oldu. Ama aynı zamanda bir tarihte yok oluyor. Çünkü Avustralya'da tarihi 90 milyon yıl öncesine giden yani dinozorlar dönemine kadar uzanan çam ağaçları için özel bir ekip kuruldu. İşte o detaylar...

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Avustralya ormanlarında gizli operasyon
Avustralya ormanlarında gizli operasyon
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