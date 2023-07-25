25 Temmuz 2023, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Dünya Videoları Avrupa'da son yüzyılın en sıcak günü

Avrupa'da son yüzyılın en sıcak günü

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 25.07.2023 16:11
Avrupa'da birçok ülke sıcak hava dalgasının etkisiyle kavrulurken aşırı sıcakların gelecek birkaç hafta daha kıtada birçok ülkede etkili olması bekleniyor. Detayları A Haber muhabiri Dündar Keşaplı aktardı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Avrupa’da son yüzyılın en sıcak günü
Avrupa'da son yüzyılın en sıcak günü
Silahlar ateşlendi, halk sokaklara döküldü
Silahlar ateşlendi, halk sokaklara döküldü
Moskova’da üçlü Karabağ zirvesi
Moskova'da üçlü Karabağ zirvesi
Google’a rekor tazminat!
Google'a rekor tazminat!
ABD Asya’da ateşle oynuyor
ABD Asya'da ateşle oynuyor
İşte yüzen hapishanenin içi
İşte yüzen hapishanenin içi
Rusya yine Odessa’yı yine vurdu!
Rusya yine Odessa’yı yine vurdu!
İspanya sandığa gitti
İspanya sandığa gitti
Komşu alev alev yanıyor!
Komşu alev alev yanıyor!
Avrupa’da aşırı sağ tehlikesi
Avrupa'da aşırı sağ tehlikesi
Rusya çekildi gözler Türkiye’de
Rusya çekildi gözler Türkiye'de
Rodos’ta orman yangın!
Rodos'ta orman yangın!
Daha Fazla Video Göster