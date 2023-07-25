Avrupa’da son yüzyılın en sıcak günü

Avrupa'da birçok ülke sıcak hava dalgasının etkisiyle kavrulurken aşırı sıcakların gelecek birkaç hafta daha kıtada birçok ülkede etkili olması bekleniyor. Detayları A Haber muhabiri Dündar Keşaplı aktardı.

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