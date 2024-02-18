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Avrupa’da aşırı sağın tehlikeli yükselişi! A Haber Avrupalılara sordu

ahaber.com.tr
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Giriş: 18.02.2024 16:40
Avrupa son dönemde aşırı sağ partilerin etkisi altında. Birçok ülkede öne çıkarak hükümet kuran aşırı sağcı partilerin görüşleri ise endişeye neden oluyor. A Haber muhabirleri de Avrupa'da sokaklara çıktı. Avrupalılara "aşırı sağ konusunda ne düşünüyorsunuz?" diye sordu. İşte detaylar...
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Aşırı sağın tehlikeli yükselişi! A Haber Avrupalılara sordu
Aşırı sağın tehlikeli yükselişi! A Haber Avrupalılara sordu
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