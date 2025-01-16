16 Ocak 2025, Perşembe
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Ateşkeste belirsizlik: İsrail kabinesi toplanmıyor, Hamas "bağlıyız" diyor
Gazze'deki ateşkes anlaşmasında yeni bir gelişme yaşandı. İsrail Kabinesi'nin ateşkes anlaşmasını görüşmek üzere bugün toplanmayacağı açıklandı. Hamas'tan ise "Ateşkese bağlıyız" mesajı geldi. Bölgedeki son durumu Kudüs’teki Anadolu Ajansı muhabiri Enes Canlı A Haber yayınında değerlendirdi. İşte detaylar...