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Ateşkeste belirsizlik: İsrail kabinesi toplanmıyor, Hamas bağlıyız diyor

Ateşkeste belirsizlik: İsrail kabinesi toplanmıyor, Hamas "bağlıyız" diyor

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 16.01.2025 20:05
Gazze'deki ateşkes anlaşmasında yeni bir gelişme yaşandı. İsrail Kabinesi'nin ateşkes anlaşmasını görüşmek üzere bugün toplanmayacağı açıklandı. Hamas'tan ise "Ateşkese bağlıyız" mesajı geldi. Bölgedeki son durumu Kudüs’teki Anadolu Ajansı muhabiri Enes Canlı A Haber yayınında değerlendirdi. İşte detaylar...
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Ateşkeste belirsizlik: İsrail kabinesi toplanmıyor, Hamas bağlıyız diyor
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