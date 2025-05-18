18 Mayıs 2025, Pazar

A HABER VİDEO

Haberler Dünya Videoları Asya’da iki nükleer güç karşı karşıya geldi! Hangi ordunun envanteri daha güçlü? | PERSPEKTİF
Asya’da iki nükleer güç karşı karşıya geldi! Hangi ordunun envanteri daha güçlü? | PERSPEKTİF

Asya’da iki nükleer güç karşı karşıya geldi! Hangi ordunun envanteri daha güçlü? | PERSPEKTİF

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 18.05.2025 12:58
Geçtiğimiz günlerde Asya'da iki nükleer güç Hindistan ve Pakistan bir kez daha karşı karşıya geldi. Yeni bir nükleer savaş mı çıkıyor derken Türkiye, ABD ve Suudi Arabistan'ın girişimleri ile ateşkes sağlandı. Peki Asya'nın kronik sorunu Keşmir neden paylaşılamıyor? Sorunun yanıtı Perspektif'in yeni bölümünde...
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Asya’da iki nükleer güç karşı karşıya geldi! Hangi ordunun envanteri daha güçlü? | PERSPEKTİF
Asya’da iki nükleer güç karşı karşıya geldi! Hangi ordunun envanteri daha güçlü?
Asya’da iki nükleer güç karşı karşıya geldi! Hangi ordunun envanteri daha güçlü?
İtalya ve İspanya’dan İsrail’e Gazze tepkisi
İtalya ve İspanya'dan İsrail'e Gazze tepkisi
Fırtına ve hortum felaketi: 27 ölü
Fırtına ve hortum felaketi: 27 ölü
Köprüye eğitim gemisi çarptı
Köprüye eğitim gemisi çarptı
69. Eurovision’u Avusturya kazandı!
69. Eurovision’u Avusturya kazandı!
İsrail Gazze işgalini kalıcı hale getiriyor!
İsrail Gazze işgalini kalıcı hale getiriyor!
Husiler Tel Aviv’e balistik füze!
Husiler Tel Aviv’e balistik füze!
ABD’de bombalı terör saldırısı!
ABD'de bombalı terör saldırısı!
Sivillerin kaldığı çadırlara bombalı saldırı!
Sivillerin kaldığı çadırlara bombalı saldırı!
ABD’de bombalı araç saldırısı!
ABD’de bombalı araç saldırısı!
Sanchez: Filistin gözlerimizin önünde kanıyor
Sanchez: Filistin gözlerimizin önünde kanıyor
İsrail’in Gazze’ye düzenlediği saldırılarda 18 Filistinli hayatını kaybetti
İsrail’in Gazze’ye düzenlediği saldırılarda 18 Filistinli hayatını kaybetti
Daha Fazla Video Göster