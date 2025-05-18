Asya’da iki nükleer güç karşı karşıya geldi! Hangi ordunun envanteri daha güçlü? | PERSPEKTİF

Geçtiğimiz günlerde Asya'da iki nükleer güç Hindistan ve Pakistan bir kez daha karşı karşıya geldi. Yeni bir nükleer savaş mı çıkıyor derken Türkiye, ABD ve Suudi Arabistan'ın girişimleri ile ateşkes sağlandı. Peki Asya'nın kronik sorunu Keşmir neden paylaşılamıyor? Sorunun yanıtı Perspektif'in yeni bölümünde...

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