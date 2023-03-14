14 Mart 2023, Salı
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Aşıkların değil çöplerin şehri! Fransız bakandan sert uyarı
Fransa’nın başkenti Paris’te temizlik işçileri greve gitti. Aşıklar şehri olarak da bilinen Paris, koca bir çöp yığınına döndü. Fransa'da kamu harcamalarından sorumlu Bakan Gabriel Attal, yaşanan kriz sonrası tehlikeye dikkat çekerken sert uyarılarda bulundu.