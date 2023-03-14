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Aşıkların değil çöplerin şehri! Fransız bakandan sert uyarı

ahaber.com.tr
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Giriş: 14.03.2023 09:34
Fransa’nın başkenti Paris’te temizlik işçileri greve gitti. Aşıklar şehri olarak da bilinen Paris, koca bir çöp yığınına döndü. Fransa'da kamu harcamalarından sorumlu Bakan Gabriel Attal, yaşanan kriz sonrası tehlikeye dikkat çekerken sert uyarılarda bulundu.
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