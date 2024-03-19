Arjantin polisinden biber gazlı müdahle! Enflasyon tavan yaptı, halk sokaklara indi

Arjantin'de hükümet karşıtlarının öfkesi dinmiyor. Enflasyon yüzde üç yüzü buldu. Fiyatlar fırladı, gıda krizi patladı. Başkent Buenos Aires bir kez daha protestoya sahne oldu. Polisten sert müdahale geldi.

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