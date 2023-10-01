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Aracıyla karakola daldı

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Giriş: 01.10.2023 20:00
ABD'de bir sürücü aracıyla polis karakoluna daldı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Duvarı yıkıp geçen araçtan elleri havada çıkan sürücü polis tarafından gözaltına alındı.
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Aracıyla karakola daldı
Aracıyla karakola daldı
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