Aracıyla karakola daldı

ABD'de bir sürücü aracıyla polis karakoluna daldı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Duvarı yıkıp geçen araçtan elleri havada çıkan sürücü polis tarafından gözaltına alındı.

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