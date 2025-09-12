12 Eylül 2025, Cuma

Haberler Dünya Videoları AP’de Charlie Kirk gerginliği: Saygı duruşu engellendi, sağcı vekiller masalara vurdu
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 12.09.2025 01:13
Avrupa Parlamentosu’nda, ABD’de uğradığı suikast sonucu ölen sağcı aktivist Charlie Kirk için yapılmak istenen 1 dakikalık saygı duruşu tartışmaya neden oldu. AP Başkan Yardımcısı Katarina Barley’nin saygı duruşunu engellemesi üzerine sağcı vekiller masalara vurarak ve bağırarak protesto etti.
