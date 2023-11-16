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Annesini kaybeden Filistinli kızın feryadı yürekleri dağladı!

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Giriş: 16.11.2023 19:59
İşgalci İsrail'in Gazze'deki insanlık dışı sivil katliamı bitmek bilmezken, annesini kaybeden Filistinli bir kızın feryadı yürekleri dağladı. Sevdiklerini kaybeden Gazzeli küçük kız ölmeyi diledi. İşte o anlar...
Filistinli kızın feryadı yürekleri dağladı!
Filistinli kızın feryadı yürekleri dağladı!
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