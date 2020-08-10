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ANALİZ Mısır Suudi Arabistan BAE neden Türkiye'ye karşı? İşte Orta Doğu'da yaşanan son gelişmelerin şifreleri

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Giriş: 10.08.2020 17:40
Güncelleme:10.08.2020 17:41
Mısır, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi Arap dünyasının üç sünni ağırlıklı ülkesi Türkiye karşısında ayırt etmeksizin her türlü bölgesel ve dış güçle işbirliği yapıyor. Bu ülkeler, tıpkı Birinci Dünya Savaşı'nda yapılan isyanlar gibi emperyal dış güçlerin ekmeğine yağ süren, kendi ayaklarına sıkan politikalara destek veriyorlar. Orta Doğu'da 21. yüzyılın yeni düzeni kurulurken bu düzende söz sahibi olmak maksadıyla Türkiye de pek çok cephede mücadele veriyor. Orta Doğu'da kurulmaya çalışılan yeni düzenin şifreleri analiz haberimizde...
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